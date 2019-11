Koetshuis kasteel Poeke: “Geen huur vragen zolang de toestand zo slecht is” Joeri Seymortier

25 november 2019

20u28 0 Aalter Groen Aalter vraagt de gemeente om werk te maken van een renovatie van het koetshuis bij het Kasteel van Poeke.

De gemeente Aalter heeft een nieuw retributiereglement opgemaakt voor het gebruik van het koetshuis in Poeke. “Het kan niet dat de gemeente 50 euro vraagt aan verenigingen om het koetshuis te gebruiken”, vindt Piet Smessaert (Groen). “Huur vragen kan alleen als de gebouwen goed staan. De bovenverdieping van het koetshuis is nog altijd niet bruikbaar. Dus dan vraag je ook geen geld.”

Schepen Herlinde Trenson (CD&V) verdedigt de beslissing. “Er zijn zaken die dringend in orde moeten gesteld worden”, zegt schepen Trenson. “Dit retributiereglement is tijdelijk. Het oude reglement had te veel achterpoortjes. Nu hebben we wat orde op zaken gesteld.”