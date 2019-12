Knesselare promoot zich als ‘lekker dorp’: “Imago van horecadorp versterken” Joeri Seymortier

18 december 2019

11u02 43 Aalter De horeca van Knesselare komt voor het eerst in groep naar buiten, en wil het imago van ‘lekker dorp’ aanscherpen.

Er zijn heel wat nieuwigheden in de horeca van Knesselare. In de Kerkstraat kan je nu lekker eten bij Tjops, waar onder andere Karel Knockaert van Mijn Restaurant aan de grill staat. La Mouche heeft met Kathy De Baere een nieuwe uitbaatster. Eerder werd De Litanie op De Plaats ook al verbouwd van café naar een café-bistro. Ook in De Muze, De Swaene, Nobis, De Stamina, Willem Tell, De Reisduif en De Sportkring bij Jona kan je terecht voor lekkers en gezelligheid.

“Knesselare heeft heel wat te bieden op horecavlak. Door samen naar buiten te komen, willen we dat imago van horecadorp versterken”, zegt Pieter Steyaert van De Litanie. “Er is hier verscheidenheid aan horeca, en elke dag van de week kan je wel ergens terecht. Sinds de fusie denkt men in Aalter bij horeca al snel aan Aalter-centrum. Maar ook in Knesselare staat de horeca samen sterk. We willen dat begin volgend jaar ook laten zien, door op 2 februari samen een winterevent te organiseren op De Plaats. Die dag gaan we allemaal samen onze klanten eens goed in de watten leggen”, klinkt het nog.