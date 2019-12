Knesselare moet nog jaartje wachten op nieuwe kerstverlichting Joeri Seymortier

04 december 2019

17u15 2 Aalter De kerstverlichting wordt op donderdag 5 en vrijdag 6 december opgehangen in de dorpskernen van de nieuwe fusiegemeente Aalter.

De eindejaarperiode nadert met rasse schreden. De arbeiders van de gemeente Aalter hijsen donderdag en vrijdag de kerstverlichting in Aalter omhoog. “Dit jaar wordt in de deelgemeenten Knesselare en Ursel nog de verlichting opgehangen die het vroegere gemeentebestuur van Knesselare al gebruikte”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “In 2020 zal de kerstverlichting in alle deelgemeenten gelijkgemaakt worden, en zal de kerstverlichting in Knesselare en Ursel dus aangepast worden.”

Aalter investeert dit jaar 40.000 euro in de kerstverlichting.