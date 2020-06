Knesselare krijgt vanaf 1 augustus nieuw groeninzamelpunt, container in Ursel verdwijnt Joeri Seymortier

27 juni 2020

11u21 3 Aalter Het ‘containerpark’ van Knesselare wordt vanaf 1 augustus een nieuw groeninzamelpunt. Het inzamelmoment in Ursel verdwijnt.

De inwoners van Knesselare en Ursel mogen altijd met hun afval gratis naar het containerpark en het groenpark van Aalter-centrum, maar vanaf 1 augustus komt er ook een nieuw initiatief in Knesselare. Dat moet het oude recyclagepark vervangen. “In de buurt van de sporthal van Knesselare maken we een nieuw groeninzamelpunt”, zegt schepen Kris Ally (CD&V). “Daar zal je vanaf 1 augustus terecht kunnen op woensdagnamiddag en zaterdagnamiddag, telkens van 13 tot 16.45 uur. Enkel met groenafval, omdat dat ook op het vroegere recyclagepark van Knesselare de hoofdbrok van de activiteiten was. Met het ander afval kan iedereen naar het recyclagepark van Aalter-centrum, waar je gratis geholpen wordt.”

Sluikstorten

Vroeger was er ook op woensdag een groeninzameling op de parking van het voetbalveld van Ursel. Maar dat valt weg. “We concentreren ons voor het groenafval van Knesselare en Ursel op ons nieuw groeninzamelpunt in de Prinsengoeddreef”, zegt schepen Ally. “In Ursel hadden we veel last van sluikstorten, omdat de containers daar onbewaakt achter bleven. Het werken met de kraan op de parking van het voetbalplein was ook niet altijd even veilig. Alles wordt nu geconcentreerd in een nieuw en professioneel groeninzamelpunt, dat op woensdag en zaterdag open zal zijn. De toegang is gratis, maar je moet je elektronische identiteitskaart bij hebben.”

Info: www.aalter.be.