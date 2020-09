KMTO Knesselare krijgt bestaanszekerheid: meer financiële steun van de gemeente en gratis lokalen Joeri Seymortier

08 september 2020

17u45 0 Aalter Het KMTO Knesselare krijgt extra financiële steun van de gemeente Aalter en hoopt de komende jaren weer te kunnen groeien.

Het Knesselaars Muziek- en Toneelonderwijs (KMTO) bestaat al dertig jaar. Na de fusie tussen Knesselare en Aalter werd gevreesd dat het KMTO geen toekomst meer had, maar niets is minder waar. De gemeente Aalter geeft het KMTO nu zelfs een extra duwtje in de rug. “We gaan de subsidie verhogen en stellen de lokalen van de oude gemeenteschool in Knesselare gratis ter beschikking”, zegt schepen van Onderwijs Kristof De Blaere (CD&V). “De subsidie zal elk jaar afhankelijk zijn van de werking en bedraagt dit jaar ongeveer 15.000 euro. We vinden het belangrijk dat het KMTO in Knesselare kan blijven bestaan, naast de werking van onze gemeentelijk Kunstacademie.”

In het KMTO krijgen jongeren en volwassenen privéles per half uur. Je betaalt gemiddeld 170 euro lidgeld per jaar. Ooit waren er 150 leerlingen, maar nu zijn dat er nog maar 50. “We hebben enkele richtingen moeten stopzetten omdat we de leerkrachten en de middelen niet hadden”, vertelt voortrekker Jan Van de Casteele. “We zijn blij met de steun van de gemeente Aalter en hopen weer te groeien.”

Meer info op de Facebookpagina ‘KMTO’.