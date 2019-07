KLJ Ursel wacht op verbouwing jeugdlokaal Joeri Seymortier

23 juli 2019

11u49 2 Aalter De KLJ van Ursel wacht op de broodnodige verbouwing, onder andere van de zolder van hun jeugdlokaal.

“In volle verkiezingsstrijd werd de KLJ Ursel van alles beloofd”, zegt Ann Depoorter (Groen). “Er werd zelfs een brief gestuurd met het goede nieuws dat er investeringen zouden gebeuren aan het jeugdlokaal. Maar sinds de fusie is het akelig stil en hoort de KLJ van Ursel niets meer van de gemeente. Er wordt vol ongeduld op de nodige verbouwingen gewacht.”

Bij de gemeente Aalter is het dossier in volle voorbereiding. “Het nodige budget voor deze werken is in ieder geval voorzien. Nog even geduld”, zegt Pieter De Crem (CD&V).