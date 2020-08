Kleine Louise zorgt voor schattig viergeslacht Joeri Seymortier

02 augustus 2020

10u39 3 Aalter De kleine Louise Van Poucke uit Aalter zorgt voor een schattig viergeslacht, in de familie in Aalter en Deinze.

Louise Van Poucke werd vier maanden geleden geboren. In volle coronaperiode, dus de familie mocht niet op bezoek in de kraamkliniek. Ondertussen werd de eerste foto van het trotse viergeslacht wel genomen. Mama is Stephanie Van Renterghem (31) uit Aalter. Het viergeslacht wordt compleet gemaakt met de stralende lach van Dominique Carton (54) uit Aalter en Anna Deolet (86) uit Deinze.