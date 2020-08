Klein zinkgat in Sint-Maria-Aalterstraat ontdekt Anthony Statius

10 augustus 2020

17u08 5 Aalter De Sint-Maria-Aalterstraat is tijdelijk afgesloten ter hoogte van de tunnel onder de Knokkebaan (N44). “Er werd een gat in de baan ontdekt, die eventueel een zinkgat zou kunnen vormen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V).

Sinds maandagochtend kan het autoverkeer niet meer via de Sint-Maria-Aalterstraat onder de gewestweg N44 rijden. Net voor de tunnel werd een gat in het wegdek afgezet met nadarhekken.

“Het gaat om een potentieel zinkgat”, zegt Patrick Hoste. “Door een lek in de riolering wordt al de grond onder het wegdek weggespoeld en hierdoor zouden auto’s kunnen wegzakken in een zinkgat. Gelukkig zijn we er op tijd bij. De straat werd afgesloten tussen de Bierweg en de Europalaan en er wordt een kleine omleiding voorzien. Het lek en het wegdek worden zo snel mogelijk hersteld.”