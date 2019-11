Klein brandje, grote afwas: materiaal uitleendienst Aalter onder stof door elektrisch vuur Cedric Matthys

13 november 2019

18u30 3 Aalter Rond half negen woensdagochtend is er brand uitgebroken in het gemeentelijke magazijn van Aalter. De brand was snel onder controle, maar de opslagruimte van uitleendienst ligt volledig onder het stof. “Er staan dit weekend verschillende eetfestijnen in Aalter op het programma. Ons team is volop in de weer om al het eetgerei proper te krijgen.”

De medewerkers van het gemeentelijk magazijn in de Oostmolenhoek in Aalter weten nog wat gedaan de volgende dagen. Na een brandje in een opslagruimte liggen honderden borden, tassen, lepels, vorken, messen en bekers onder een laagje stof. “Zo rond half negen woensdagochtend sloeg een elektrische vuurtje in brand”, zegt bediende Sofie Careel. “Een van onze arbeiders ging vuilniszakken halen in de ruimte vlak naast ons bureau. Hij trok de deur open en onmiddellijk zagen we de rook. We snelden naar de brandblusser. Nog voor de brandweer ter plaatse was de brand al geblust.”

Materiaal uitgeleend

Careel is tevreden dat ze de brand zo snel opmerkten. Toch kan ze niet ontkennen dat er nog heel wat werk aan de winkel is. “Toen we buiten stonden na te keuvelen na de brand”, zegt ze, “schoot het ons plots te binnen dat al het materiaal in de opslagruimte schoongemaakt moest worden. Gelukkig zijn we woensdag want in de week wordt er niet zo vaak gebruik van gemaakt. Maar voor dit weekend waren er heel wat goederen beloofd aan verenigingen. Er staan verschillende eetfestijnen in Aalter op het programma. Ons team wilde deze vrijwilligers niet in de kou laten staan en is dan ook direct in gang geschoten. Morgen moet alles klaar zijn, want vrijdag zijn de openbare diensten in Aalter gesloten met het Feest van de Dynastie.”

(lees verder onder de foto)

Geluk gehad

Naast het eetgerei stond er in de ruimte ook elektronisch materiaal van beamers tot allerlei soorten verlichting. “Hopelijk zijn die spullen niet beschadigd”, laat waarnemend burgemeester Patrick Hoste weten. “De verzekering komt binnenkort langs en we zullen zien wat er nog van werkt. Al moeten we ook eerlijk zijn, we hebben geluk gehad. De medewerkers hebben erg goed gereageerd. We geven hen vaak opleidingen om te leren werken met een brandblusser. Dat werpt nu zijn vruchten af. Een pluim voor het team. Voor hetzelfde geld was het hele magazijn afgebrand.”