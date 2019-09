Kledingzaak Pluba gaat na 70 jaar laatste week in (en trakteert woensdag de trouwe klanten) Joeri Seymortier

10u40 0 Aalter Kledingzaak Pluba op de hoek van de Markt in Aalter gaat de laatste week in. Op zaterdag 28 september sluit de winkel definitief de deuren.

De Pluba was zeventig jaar lang een begrip in Aalter. Ivona De Rudder, door iedereen altijd ‘Vonneke Waeps’ genoemd, was jarenlang het boegbeeld van de winkel. Zij stierf begin maart vorig jaar, en werd 92. Schoondochter Mia runde 45 jaar lang met haar de winkel, maar ook zij kiest nu voor haar pensioen. “Op zaterdag 28 september zijn we de allerlaatste dag open”, zeggen Mia Slock en haar zoon Didier De Waepenaere. “Kostuums gaan voor 70 euro de deur uit, en we hebben ook een outlethoek met kledingstukken aan 5 euro. Op woensdag 25 september is het jaarmarkt in Aalter. Vanaf 9 uur geven wij een hapje en een drankje aan alle trouwe klanten. Spring gerust eens binnen”, zeggen moeder en zoon.