Klanten Spar Aalter kunnen mee sparen voor ‘hartstarter’ aan buitenmuur van hun winkel Joeri Seymortier

05 maart 2020

16u26 0 Aalter Vanaf nu tot 1 april kunnen klanten van Spar Aalter en nog drie andere vestigingen van Spar via crowdfunding bijdragen aan de aankoop van een AED-toestel of hartstarter voor hun winkel.

Een AED-toestel wordt ingezet bij de reanimatie van iemand die getroffen wordt door een hartfalen. Het AED-toestel wordt aan de buitenzijde van de winkel in de Lostraat geplaatst. Zo zijn ze dag en nacht toegankelijk voor alle buurtbewoners, zeven dagen per week. Na de testperiode in de eerste vier winkels wordt de actie mogelijk herhaald in andere winkels van Spar Colruyt Group in België.

De zelfstandige ondernemer van de Spar-winkel financiert de helft van het aankoopbedrag van het AED-toestel. Voor de andere helft rekent Spar op de steun van zijn klanten. “Spar-klanten kunnen op twee manieren bijdragen aan de aankoop van het AED-toestel”, klinkt het. “Ze kunnen hun kassaticket afronden naar de eerstvolgende euro. Een kassaticket van 10,12 euro wordt in dat geval afgerond naar 11 euro. De klant doet dan een gift van 88 eurocent. Een klant kan er ook voor kiezen 1, 2 ,3 of 5 euro te doneren. Als er tijdens de actieperiode meer dan het nodige bedrag wordt ingezameld, schenkt Spar het teveel aan het lokale Rode Kruis.”