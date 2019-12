Kinderen spelen ‘natuurlijk speelplein’ in aan sporthal Flabbaert in Knesselare Joeri Seymortier

11 december 2019

13u56 0 Aalter Knesselare heeft er een nieuw natuurlijk speelterrein bij, recht tegenover de ingang van sporthal Flabbaert.

De nieuwe fusiegemeente Aalter investeert 60.000 euro in het speelplein aan de sporthal van Knesselare. Eerder dit jaar werd ook al het speelplein in Poeke vernieuwd, en kwamen er speeltoestellen in de wijk Wijngaard in Knesselare. “Het nieuwe speelterrein aan sporthal Flabbaert in Knesselare is een natuurlijk speelplein”, zegt schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “Er werden heuvels aangelegd waar de kinderen op kunnen ravotten. De speeltoestellen zijn zoveel mogelijk in natuurlijke materialen. Er staat een nestschommel, evenwichtsbalken, een tipi, een boomplatform en een klimmuur. Aan de sporthal van Knesselare staat ook een digitaal infobord. Ouders die bij hun spelende kinderen blijven, kunnen zo gratis op de wifi.”