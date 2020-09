Kinderen schilderen zelf verkeersborden voor trager verkeer in schoolbuurt Joeri Seymortier

01 september 2020

10u31 0 Aalter De kinderen uit de Weibroekdreef en de Warandestraat in Aalter hebben zelf verkeersborden geschilderd om het verkeer in hun schoolbuurt te vertragen.

De gemeente Aalter lanceert in de Warandestraat een parkeerverbod tussen 8 en 9 uur ‘s ochtends, maar dat is voor de ouders van de kinderen van basisschool De Beuk niet genoeg. “Verkeer ziet hier echt te weinig dat ze in een schoolbuurt rijden”, zegt Danny Dethier namens de buurtbewoners. “Er werd een zebrapad beloofd, en er moeten grotere verkeersborden komen. Maar bij de start van het schooljaar zijn die er opnieuw niet. Daarom hebben we dan nog maar eens zelf de handen uit de mouwen gestoken, om iedereen er op te wijzen dat hier een schoolomgeving is. Maar onze zelfgeschilderde borden remmen de chauffeurs de eerste dagen van het schooljaar wel af, maar nadien vermindert dat. Hier zijn echt officiële ingrepen nodig”, klinkt het nog.