Kinderen mogen mee naar het werk: Bouwbedrijf Vandenbussche organiseert zomerkamp voor kinderen van medewerkers Joeri Seymortier

24 augustus 2020

11u21 0 Aalter De medewerkers van bouwonderneming Vandenbussche in Aalter hebben een week lang hun kinderen mogen meenemen naar het werk.

Het bouwbedrijf heeft drie dagen lang een zomerkamp georganiseerd voor kleuters en kinderen van de lagere school. Alle kinderen van de medewerkers, die tussen 3 en 16 jaar zijn, mochten ook een dag mee naar het werk komen. “We zijn een familiebedrijf en zo’n Kids@Work past volledig in deze visie”, zegt CEO Kristof Defruyt. “We hebben meer dan 50 kinderen mogen verwelkomen. Zij kregen de kans om via een korte rondleiding een kijkje te nemen op de werkplek. Doorheen de dag werd gewerkt rond de thema’s veiligheid en duurzaamheid. Zo werden insectenhotels gemaakt en fluohesjes versierd. Naast het kantoorgebouw werd een tent ingericht als een kampplaats en speelparadijs. Het was een beetje puzzelen, maar we zijn er toch in geslaagd om deze dag coronaproof te organiseren.”