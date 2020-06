Keukenbrandje in Barz op Markt Aalter: zes brandweerwagens, maar alles snel onder controle Joeri Seymortier

16 juni 2020

10u49 0 Aalter Dinsdag rond 10.20 uur was er een korte brand in een frietketel in de keuken van Barz op de Markt in Aalter. Alles was snel onder controle.

De interventie oogde wel spectaculair. Een zestal brandweerwagens en enkele politiewagens kwamen met laaiende sirenes de Markt van Aalter opgereden. Maar de schade bleef gelukkig beperkt. Het vuur ontstond in een frietketel, maar dat was snel onder controle. De meeste brandweerwagens trokken al snel terug naar de brandweerkazerne. De klanten op het terras konden zelfs blijven zitten. “Het leek wel alsof heel Aalter in brand stond”, getuigt een klant die in de ochtendzon van een koffie zat te genieten. “Maar er worden natuurlijk geen risico’s genomen wanneer er zo’n melding binnen stroomt. De klanten konden zelfs op het terras blijven zitten. Er konden wel geen warme dranken geserveerd worden, omdat de zaak tijdelijk zonder elektriciteit zat.”