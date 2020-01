Ketting ligt rond Markt van Aalter: auto’s kunnen er niet meer op Joeri Seymortier

22 januari 2020

17u16 0 Aalter Het marktplein van de Markt van Aalter is volledig afgesloten met een ketting. Wagens die vroeger op de Markt reden om te laden en lossen, kunnen dat niet meer.

Het pleingedeelte van de Markt in Aalter is al altijd parkeer- en verkeersvrij, maar vroeger kon je tussen de rode paaltjes rijden. Leveranciers van de horecazaken parkeerden zo op de Markt om te laden en te lossen, en particulieren reden vaak het marktplein op om minder mobiele mensen aan een restaurant af te zetten. Maar dat kan nu niet meer.

De kettingen werden vorige week gehangen, maar toen was er nog een gat waar wagens wel tussen konden. Maar dat gat is nu ook dicht gemaakt. Er zijn enkel kleine openingen voor voetgangers en fietsers, aan de Reno en aan het zebrapad aan de Bridge. “We hebben de Markt inderdaad volledig afgesloten, omdat we niet anders kunnen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Na amper drie dagen was er aan de opengelaten doorgang al schade aan een paaltje. Jammer dat we een vrij marktplein echt moeten afdwingen met een gesloten ketting. Maar het kan niet anders, want er is soms te weinig respect. Ook op de Boomgaard achter het voormalig OCMW-gebouw zien we dat. Sommige mensen vinden het normaal om daar los door het gras te rijden. Is dat nog normaal?”

Na amper drie dagen was er aan de opengelaten doorgang al schade aan een paaltje. Jammer dat we een vrij marktplein echt moeten afdwingen met een gesloten ketting. Patrick Hoste, waarnemend burgemeester Aalter

De horeca mort, zowel voor de leveranciers als voor de minder mobiele klanten die vroeger voor de deur afgezet konden worden. “Voor de belevering van de horecazaken op de Markt zijn sleutels ter beschikking om doorgang te verlenen aan leveranciers. We gaan wel vragen om daarna alles terug dicht te zetten”, zegt Hoste.

Extra veiligheid

De ketting werd er ook gehangen voor de veiligheid van de terrassen komende zomer. “Wanneer de terrassen vol zitten spelen de kinderen op de Markt. Vroeger waren de Markt en de rijweg afgescheiden door geparkeerde wagens. Nu is dat niet meer het geval. De ketting is een veiligheid zodat de kinderen niet op de weg zouden lopen”, zegt de burgemeester nog.