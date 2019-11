Kerstfeest voor Aalternaren die alleen zijn Joeri Seymortier

23 november 2019

11u30 0 Aalter De sociale raad van Aalter organiseert eind december twee kerstfeestjes, voor mensen die tijdens de feestdagen alleen zijn.

“Elk jaar zijn er Aalternaren die kerstavond alleen doorbrengen”, zegt Katalien Dendooven van de sociale raad. “Omdat deze avond traditioneel een familiefeest is, hoeft echt niemand eenzaam te zijn. Wij organiseren een kerstfeest. Mensen die minder mobiel zijn, kunnen zelfs opgehaald worden door een medewerker van de sociale raad.”

Op zaterdagavond 21 december wordt het kerstfeest georganiseerd in de gemeentezaal van Knesselare. Op kerstavond 24 december gebeurt dat in ontmoetingscentrum Kerkem in Aalter.

Je betaalt 20 euro. Inschrijven via socialeraad.aalter@gmail.com, op www.aalter.be/kerstfeest of via 09/374.68.58.