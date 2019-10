Kerstdorp Aalter gaat niet door: Poeke start met inschrijvingen 14de kerstmarkt Joeri Seymortier

27 oktober 2019

09u07 3 Aalter Het Kerstdorp op de Markt van Aalter gaat dit jaar niet door, maar in deelgemeente Poeke kan je in december wél terecht voor de jaarmarkt.

“Op zondag 22 december vindt in Poeke al voor de 14de keer de kerstmarkt plaats”, zegt Geert De Clercq. “Daarmee zijn we de oudste kerstmarkt van Aalter. Marktkramers die willen deelnemen betalen 50 euro bij de inschrijving, maar die wordt de dag zelf terugbetaald. Eet- en drankstanden worden wel niet toegestaan. Een kerststal rond de fontein huren, kan voor 25 euro.”

Voor de kerstmarkt van Poeke is er diezelfde dag ook een kerstconcert met Lisa Del Bo in de kerk van Poeke. In Aalter zijn enkele spelers uit de horeca ondertussen aan het brainstormen om, na het schrappen van het Kerstdorp, een soort Kioskcafé te organiseren op de Markt.

Wie wil deelnemen aan de kerstmarkt van 22 december in Poeke, kan zich nu inschrijven. Info: 0485/13.53.16.