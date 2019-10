Kerstdorp Aalter gaat dit jaar niet door: “Maar we denken wel aan nieuwe dingen voor volgend jaar” Joeri Seymortier

25 oktober 2019

11u19 6 Aalter De inwoners van Aalter moeten het in december zonder hun Kerstdorp stellen op de Markt. De organisatoren nemen een sabbatjaar.

Vier jaar lang zorgde de vzw Kerstdorp voor een weekend feest op de Markt, net voor Kerstmis. Dit jaar stond het weekend van 21 en 22 december aangeduid, maar het Kerstdorp 2019 gaat niet door. Het Kerstdorp Aalter was een combinatie van kraampjes met populaire optredens op de kiosk.

“We hadden graag onze vijfde verjaardag gevierd, maar we moeten een jaartje overslaan”, zegt mede-organisator Steven Devliegere. “Door de herinrichting van de centrumstraten en de straten rond de Markt is er minder plaats voor chalets. Zo wordt het in het huidig systeem moeilijk om uit de kosten te geraken. Maar het is niet omdat er dit jaar geen Kerstdorp is, dat er nooit geen Kerstdorp meer zal zijn. We zijn nieuwe denkpistes aan het bekijken voor volgend jaar. Je hoort zeker nog van ons”, klinkt het.

Dat er dit jaar geen Kerstdorp zal zijn op de Markt staat nu vast. Maar of er helemaal niets zal gebeuren, is nog onzeker. Er werden nog andere aanvragen ingediend bij het gemeentebestuur, om net voor de feestperiode iets te organiseren in het centrum van Aalter. Maar het blijft afwachten of die er door komen.