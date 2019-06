Kermisweekend aan de ‘stoasie’ (met pop-upcafé Friends4Patrick) Joeri Seymortier

03 juni 2019

19u00 0 Aalter De stationsbuurt van Aalter viert in het Pinksterweekend weer Stoasie Keremesse. Er is onder andere een pop-upcafé ten voordele van Friends4Patrick.

Van vrijdag 7 tot en met Pinkstermaandag 10 juni staan er kermisattracties aan het station van Aalter. Van zaterdag tot maandag wordt in De Schuur in de Stationsstraat 209 ook een pop-upcafé georganiseerd, ten voordele van de revalidatie van Patrick De Poorter. Zaterdagavond is er café Ibiza, op zondag een vaderdagontbijt en twee optredens, en op maandag staat blues centraal. Elke dag kan je ook spaghetti Eetalage bestellen. De toegang voor de optredens is gratis.

Nog in de stationsbuurt is er dit weekend ook feest aan ’t Knoopsschat. Luc en Martine vieren er de veertigste verjaardag van hun zaak.