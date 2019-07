Kenny Belaey doet in 2020 laatste wereldkampioenschappen (maar slaat dit jaar even over) Joeri Seymortier

23 juli 2019

09u46 0 Aalter Meervoudig wereldkampioen fietstrial Kenny Belaey (36) uit Aalter doet dit jaar niet mee aan de wereldkampioenschappen. Volgend jaar wel, en dat dan voor de allerlaatste keer.

Kenny Belaey begon al op zijn negende met fietstrial. Hij was amper 15 toen hij zijn eerste wereldtitel binnenhaalde bij de cadetten. Hij haalde uiteindelijk negen wereldtitels binnen. In 2005 beleefde hij zijn topjaar, toen hij letterlijk alles won wat er dat seizoen te winnen viel. Hij werd toen zelfs genomineerd voor ‘Sportman van het Jaar’.

“Ik heb nu de beslissing genomen om dit jaar aan geen enkele wereldbeker of wereldkampioenschap deel te nemen”, zegt Kenny Belaey. “Een belangrijke en ook wel emotionele beslissing die ik gemaakt heb. Ik ben in 1996 aan competitie op het hoogste niveau begonnen, en het is sindsdien de eerste keer dat ik niet op wereldniveau zal meedraaien. Als atleet mag je niet alleen je hart volgen wanneer je beslissingen neemt. Je moet ook slim proberen te zijn. Ik ga mij dit jaar focussen op onze ‘Pedal to the Medal’-toer in Europa en Amerika, en heel wat andere dingen die je op twee wielen kan doen. Maar denk vooral niet dat je alles van mij gezien hebt. In 2020 sta ik er zeker terug, en dan zal ik deelnemen aan mijn allerlaatste UCI Trials World Championship.”