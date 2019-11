Kasteel Poeke: gemeente Aalter zoekt naar herbestemming Joeri Seymortier

04 november 2019

10u28 0 Aalter De nieuwe fusiegemeente Aalter gaat op zoek naar een definitieve herbestemming van het Kasteel van Poeke.

Het Kasteel van Poeke is enerzijds de pracht van Aalter, maar ook het zorgenkind. Wie van dichtbij kijkt, ziet dat er dringend nood is aan restauratie. Maar dat kost handen vol geld. “Ik was onlangs op de Kunstbiënnale, en daar viel de slechte toestand van kasteel enorm op”, zegt Piet Smessaert (Groen). “De gemeente Aalter is ondertussen veertig jaar eigenaar, maar de restauratie geraakt niet op gang. Overstijgt het kasteel de draagkracht van de gemeente? Zijn er eigenlijk plannen op korte en lange termijn? Moeten we het kasteel niet overdragen aan een overheid die de restauratie wel aankan?”

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) is achter de schermen met het dossier bezig, maar laat het achterste van zijn tong nog niet zien. “Er is interesse van de Vlaamse Gemeenschap voor projecten rond cultureel erfgoed”, zegt De Crem. “Als gemeente hebben we de voorbije jaren zelf al veel gedaan aan het kasteel. Maar de komende jaren zal er een definitieve herbestemming voor het kasteeldomein komen.”