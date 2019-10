Kaarsen en theelichtjes op begraafplaatsen Knesselare en Ursel Joeri Seymortier

26 oktober 2019

14u38 0 Aalter Op maandag 28 en dinsdag 29 oktober worden op de begraafplaatsen in Knesselare en Ursel intieme bezinmomenten gehouden, met kaarsen en theelichtjes.

De cultuurraad en Kelly Moerman slaan opnieuw de handen in mekaar voor een herdenkingsmoment voor de overledenen. “Zowel op het kerkhof van Knesselare als van Ursel willen we er opnieuw een ingetogen, sereen en liefdevol gebeuren van maken door een lichtje naar onze dierbaren te brengen”, zeggen de organisatoren. “Iedereen die wil, kan theelichtjes, lampjes of kaarsjes meebrengen om aan het graf te plaatsen.”

Op het kerkhof van Knesselare staat de herdenking gepland op maandag 28 oktober om 18 uur. Op het kerkhof van Ursel is dat op dinsdag 29 oktober om 18 uur.