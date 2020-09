Juffrouw Angèle Welvaert overleden net voor 100ste verjaardag Joeri Seymortier

25 september 2020

12u33 0 Aalter Gewezen onderwijzeres Angèle Welvaert uit Aalter is overleden. De ‘juffrouw’ is net geen 100 jaar geworden.

Angèle Welvaert werd geboren op 30 december 1920 en zou op het einde van dit jaar dus 100 jaar geworden zijn. Ze verbleef de laatste tijd in woonzorgcentrum Veilige Have, en is daar overleden. In Aalter werd de vrouw door iedereen nog altijd ‘Juffrouw Angèle’ genoemd. Ze is nooit getrouwd geweest en heeft altijd in het onderwijs gestaan.

Juffrouw Angèle gaf les in het vroegere Sint-Agnes, dat was de meisjesschool in Aalter, en de voorloper van het huidige Emmaüsinstituut. Een groot deel van haar leven heeft ze voor het vierde leerjaar gestaan. Niet alleen in de Brouwerijstraat, maar ook nog toen Sint-Agnes een paar klasjes had in de Boomgaardstraat, op de site van de oude bibliotheek.