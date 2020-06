Juf Rita De Vlieger sluit na 41 jaar haar klasje: “Een knuffel mag niet. Dan maar een elleboogje” Joeri Seymortier

30 juni 2020

09u45 0 Aalter De kinderen van Emmaüs Basisschool in Aalter hebben dinsdag afscheid genomen van juffrouw Rita De Vlieger.

Maar liefst 41 jaar heeft juf Rita voor de klas gestaan in Aalter, eerst in Sint-Agnes en na de fusie in het Emmaüsinstituut. Ze was zowat altijd de juf van het eerste leerjaar, en heeft dus honderden kinderen leren lezen en schrijven, en begeleid naar hun Eerste Communie. De communieprentjes van al haar leerlingen die ooit bij haar in de klas zaten, heeft ze thuis bewaard.

Juf Rita heeft een willetje, en wou absoluut geen afscheidsfeest. Maar dat kregen haar collega’s niet over hun hart. Willen of niet: ze werd dinsdagochtend opgehaald in een cabrio en naar school gebracht. Toen haar klas haar in een erehaag stond op te wachten, rolden de tranen over haar wangen. “Ik zou iedereen een dikke knuffel willen geven, maar dat mag nu niet”, zei juf Rita. “Ik heb iedereen dan maar een elleboogje gegeven. Het gebeurt niet snel, maar ik was echt sprakeloos toen ik op school kwam. Wat ik nu met mijn vele vrije tijd ga doen? Laat mij toe om de tijd te nemen om daar nog even over na te denken.”