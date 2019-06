Jonge triatleet verkoopt kersen om te kunnen blijven sporten Anthony Statius

27 juni 2019

17u46 0 Aalter Senne Claeys (13) uit Lotenhulle droomt ervan om ooit de Iron Man in Hawaï te winnen. Maar triatlon is geen goedkope sport en zijn ouders hebben het niet zo breed. Daarom gaat de jonge triatleet deze zomer kersen van Fruitbedrijf Cockuyt in Meigem, Deinze aan de man brengen. “Waar ik kan, kom ik de kersen brengen met de fiets”, zegt Senne.

Senne Claeys is een energieke jongen, die maar moeilijk kan stilzitten. Vroeger ging hij voetballen en deed hij aan atletiek en zwemmen, maar nu is het triatlon al wat de klok slaat. Zwemmen doet hij nog steeds bij zwemclub AZ Aalter, maar deze trainingen staan volledig in functie van zijn ambitie om triatleet te worden.

“Senne kreeg de microbe te pakken tijdens een triatlonkamp”, vertelt papa Davy Claeys. “Hij was toen nog maar acht jaar en we vonden het nog wat te vroeg om hem al in te schrijven voor trainingen. Maar het liet hem niet meer los en vorig jaar is hij met zijn eerste seizoen gestart bij SMO-Specialized Triatlonteam. Bij zijn eerste wedstrijd in Sint-Laureins behaalde hij de tiende plaats van de 37 deelnemers en onlangs behaalde hij de veertiende plaats op het BK Duatlon. Om zijn zwemtechniek te finetunen traint Senne drie keer per week anderhalf uur bij AZ Aalter en iedere zaterdagvoormiddag traint hij nog eens 2,5 uur bij SMO-Specialized Triatlonteam.”

“We willen voor Senne het allerbeste, maar om hem op een deftig niveau te laten trainen, dikt de rekening snel aan. Zo betalen we jaarlijks meer dan 600 euro aan lidgeld voor de twee sportclubs, maar dat is nog maar een deel van het totale kostenplaatje. Je moet er de inschrijvingsgelden voor stages en wedstrijden bijtellen en ook een goede sportuitrusting om te zwemmen, lopen en fietsen mag je niet onderschatten. Om maar een voorbeeld te geven: een week op zwemstage in Italië: 800 euro, een nieuwe koersfiets: 1.200 euro, dat zijn ineens grote bedragen. Ik denk dat we jaarlijks toch rond de 2.500 euro zitten.”

Davy en Lesley steken het niet onder stoelen of banken dat hun gezin het niet zo breed heeft. Davy werkt al twaalf jaar als telefoonoperator bij de Kringwinkel in Ruddervoorde en Lesley is werkzaam in een textielbedrijf. “Met ons gezamenlijk inkomen houden we amper iets over om opzij te zetten”, zegt Davy. “Reizen doen we met onze caravan en restaurantbezoekjes zijn schaars. We willen ook dat onze dochter Phebe (15) niets tekort komt. Om het financieel iets leefbaarder te maken, zijn we op het idee van de benefietactie ‘Senne naar Hawaï’ gekomen. Op aanraden van een collega kwamen we in contact met het Fruitbedrijf Cockuyt in Meigem en de komende weken zal Senne de streek rondfietsen als ‘kerscoureur’.”

“Ik probeer zoveel mogelijk kersen van bij Cockuyt te verkopen”, zegt Senne. “Iedere dinsdag kan je tot 17 uur laten weten hoeveel kersen je wil en dan ga ik ze met mijn mama en papa ophalen bij Cockuyt. De dag daarna breng ik dan bestellingen rond. Ik zal dit zoveel mogelijk met de fiets doen, maar als de afstand te ver is, dan komen mijn ouders ze brengen met de auto. Voor mij is dit ook een goeie training voor het fietsen. Het verzamelde bedrag gaat naar een nieuwe fiets. Wat ik zo leuk vind aan triatlon? Dat je drie verschillende sporten kan combineren. Lopen doe ik het liefst, zwemmen vind ik het lastigste. Mijn ambitie is om mee te doen aan de Iron Man in Hawaï.

“Kersen koop je aan een weekprijs”, zegt Lesley. “Momenteel betaal je 8,5 euro voor een kilogram kersen. Voor de komende weken zullen de prijzen op de Facebookpagina ‘Senne naar Hawaï’ verschijnen. Bestellen kan door te mailen naar sennenaarhawai@gmail.com of door te bellen naar 0495/41.73.02. De actie loopt nog tot en met 20 juli.” Meer info via de Facebookpagina ‘Senne naar Hawaï’.