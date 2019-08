Jeugdvriend en sportmaatje Jens Almey (23): “Samen met Bjorg de eerste koersen gereden” Joeri Seymortier

07 augustus 2019

13u32 1 Aalter Jens Almey (23) uit Knesselare, voormalig olympisch schaatser, is destijds met de jonge Bjorg Lambrecht beginnen koersen. Zijn dood raakt hem dan ook diep.

Jens Almey en Bjorg Lambrecht zijn jeugdvrienden en sportmaatjes. Als jonge tieners zijn ze destijds samen beginnen koersen. “Ik kende Bjorg van in de Sint-Franciscusschool in Knesselare”, vertelt Jens. “Bjorg was een jaar jonger, maar we zagen elkaar op de speelplaats. Bij de ploeg Keukens Buysse zijn we beginnen koersen, en als dorpsgenoten hebben we toen een kleine vijf jaar zowat elke dag samen getraind. Ik ben ook vaak naar de koers gaan kijken, om Bjorg aan het werk te zien. Je zag al van in het begin dat die jongen talent had. Ik heb toen resoluut voor het schaatsen gekozen, en toen zagen we elkaar veel minder. Maar we zijn altijd contact blijven houden. Ook als we allebei in het buitenland zaten voor onze sport, stuurden we regelmatig. We waren allebei bekende sportfiguren in ons dorp, en dat schept een band. Twee weken geleden hebben we nog een berichtje gestuurd, nadat ik hem hier op de fiets zag passeren. We gingen snel nog eens afspreken. Maar dat zal er nu jammer genoeg nooit meer van komen.”

Het nieuws van het overlijden van Bjorg sloeg maandagavond ook bij Jens Almey in als een bom. “Ik kon het eerst niet geloven”, zegt Jens stilletjes. “Koers is een risicovolle sport, en elke renner weet dat ook. Maar dat zoiets zou gebeuren? Ik kan het nog altijd niet vatten. Na de Olympische Spelen ben ik zelf volledig met schaatsen gestopt. Ik zat wel in de top twintig, maar het was moeilijk om verder door te groeien. Ik ga nu wel nog af en toe fietsen. Als ik nu op mijn fiets zit, zal dat altijd met de gedachte aan Bjorg zijn”, zegt Jens Almey nog.