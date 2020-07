Jeugdhuis Kadans verhuist coronaproof naar buiten: hele zomer parkcafé achter Villa Snoeck Joeri Seymortier

08 juli 2020

08u42 0 Aalter Jeugdhuis Kadans in Aalter pakt deze zomer uit met een coronaproof alternatief, en organiseert elke vrijdag en zaterdag een parkcafé in het park achter het jeugdhuis.

De jongeren timmerden zelf tafels en tentjes in mekaar. “Elke vrijdag en zaterdag kunnen jongeren elkaar hier op een veilige en leuke manier ontmoeten”, zegt Vic De Muynck. “Volgens de regels: je kan niet bestellen aan de toog, er zitten er maximum tien personen aan een tafel, en er wordt steeds voldoende afstand gehouden. Sluiten doen we stipt om 1 uur.”

Jeugdverenigingen

Kadans denkt in hun zomerbar ’t Park ook aan de jeugdverenigingen. “Heel wat van onze jeugdbewegingen zien een deel van hun zomer in het water vallen, door geen fuiven, geen feesten en geen evenementen”, zegt schepen van Jeugd Mathias Van de Walle (CD&V). “Daardoor kunnen de jeugdverenigingen hun werking niet promoten en geen centen verdienen. Om hen te steunen kunnen zij de uitbating van het parkcafé een of meerdere dagen op zich nemen. Op die manier kunnen jeugdbewegingen hun werking in de verf zetten en hun kas spijzen.”