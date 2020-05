Jeugdcentrum Kadans al 10 weken dicht, maar nu (even) weer open voor blokkende studenten Joeri Seymortier

25 mei 2020

14u37 0 Aalter Jeugdcentrum Kadans in Aalter opent tijdelijk weer de deuren, maar wel enkel voor blokkende studenten.

In de fuifzaal boven kunnen veertien studenten ver uit mekaar studeren. “Vanaf nu tot en met dinsdag 30 juni wordt de grote fuifzaal in ons jeugdcentrum opengesteld voor alle studerende jongeren”, zegt Vic De Muynck van Kadans. “Elke student heeft zijn eigen vak van zowat 15 vierkante meter. Iedereen heeft zelfs een genummerd gepersonaliseerd toilet. Omdat we zoveel mogelijk in een bubbel willen werken, kan inschrijven enkel voor een volledige week. In het hele gebouw geldt een circulatieplan met eenrichtingsverkeer. De studieruimte is elke weekdag geopend van 8.30 tot 18 uur.”

Voor de rest blijft de sleutel nog op de deur van Kadans. “We zijn volop aan het bekijken hoe we de Aalterse jongeren toch een leuke zomer kunnen bezorgen”, zegt schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “Het zullen kleinschalige activiteiten worden, waarbij de veiligheid centraal staat. Maar dat we zoveel als mogelijk gaan organiseren, staat vast.”

Of het muziekfestival ’t Endezomerfestival het eerste weekend van september doorgaat, is nog niet beslist.