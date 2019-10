Jeugd WSL Lotenhulle organiseert vrijdag ‘koers op rollen’ Joeri Seymortier

22 oktober 2019

09u10 0 Aalter De jeugd van voetbalclub WSL Lotenhulle organiseert op vrijdag 25 oktober een ‘koers op rollen’ in de gemeentelijke feestzaal van Lotenhulle.

De deuren gaan vrijdag om 19 uur open. “WSL Lotenhulle leek enkele jaren geleden op sterven na dood, maar dankzij de inzet van enkele ouders wordt er terug gevoetbald onder de kerk van Lotenhulle”, zegt jeugdcoördinator Gert Van de Steene. “Dit seizoen vonden maar liefst 62 kinderen de weg naar de Lootse voetbalvelden, en dit verspreid in de categorieën U6, U7, U8, U9, U11 en U12. We willen meer doen dan voetballen alleen. Zo is er elk jaar een nieuwjaarsreceptie, een feestje op het einde van het seizoen, Halloween wordt gevierd, de Sint komt langs en er wordt een groot jeugdtornooi georganiseerd. Dit jaar pakt het jeugdbestuur uit met een ‘koers op rollen’. Teams van telkens twee renners zullen het onderling tegen elkaar opnemen en dit in verschillende disciplines. Je moet absoluut geen toprenner zijn om deel te nemen. De disciplines zijn onder andere individuele sprintwedstrijden over 400 meter, afvallingskoersen over 600 meter en een ploegentijdrit. Het wordt een leuke sportieve avond vol ambiance. Supporters mogen gratis binnen.”

Wie wil deelnemen, kan contact opnemen met Stijn Schauvliege via jeugd@wsl-lotenhulle.be of via 0476/74.68.39.

