Jelte De Coninck (Eendracht Aalter) doet niet aan valse bescheidenheid: “Ik wil de titel pakken” Dominique Lampo

28 september 2020

17u05 1 Aalter Eersteprovincialer Eendracht Aalter miste zijn competitiestart niet. Na een ruime en verdiende 0-4-zege in Dendermonde mag het met een zeven op negen pronken. Jelte De Coninck (29) zette zijn ploeg op weg naar de ruime winst. Wel meer voetballers duwen hun ploeg graag in de underdogrol. De Coninck heeft evenwel geen zin in valse bescheidenheid en legt de lat hoog voor zijn team.

“Ik ben heel ambitieus en heb geen zin om verstoppertje te spelen. Ik wil graag nog eens proeven van nationaal voetbal en ik wil de titel pakken. Voor de start van het seizoen werden ploegen als Hoger Op Kalken, Eendracht Zele en Elene naar voren geschoven als de titelkandidaten. Wij houden voorlopig min of meer gelijke tred en ik vind niet dat we vals bescheiden moeten zijn. We hebben veel kwaliteiten, de groep is goed uitgebalanceerd en hangt heel goed aan elkaar. Dan is er veel mogelijk.”

Breedte

In Denderhoutem liet Aalter alvast zien dat het een stevig elftal heeft. De Coninck zag ook dat het goed was. “We waren van bij de aftrap de betere ploeg. Eerst zorgden we enkel voor wat dreiging bij spelhervattingen en hoekschoppen, maar na een actie van Jens Hoornaert kon ik ons toch op voorsprong knallen. Na de rust kon Dendermonde wel voor druk zorgen en maakten we de fout om iets te onrustig te voetballen. Jeffrey Verplancke zette Bram Malfroy op weg naar een tweede doelpunt en dat sneed de tegenstander de adem af. Nadien viel Muhamet Rushiti nog sterk in. Hij smukte zijn invalbeurt op met twee doelpunten. Het bewijst dat we sterk zijn in de breedte. Verplancke door zijn assists en Rushiti door zijn doelpunten sprongen in het oog, maar we waren gewoon sterk in de breedte en dat opent perspectieven.”

9,5

Het loopt dus op wieltjes bij Eendracht Aalter. De Coninck krijgt als diepe spits een sleutelrol toebedeeld. “Ik heb niet het profiel van de typische 9. Ik ben niet die sterke beer, geen krachtpatser. Maar in ons systeem mag je me eerder een 9,5 noemen. Deels 9, deels 10. En daar voel ik me wel goed bij. Ik hoop dat we de titel kunnen pakken. We moeten in ieder geval een stuk beter kunnen doen dan vorig jaar. Ik ben dus ambitieus, maar tegelijkertijd ook nuchter. Het wordt week na week knokken. Zaterdagavond wacht ons met Grembergen een niet te onderschatten tegenstander.”