Jef Neve kiest muziek bij gerechten van restaurant Calla’s: “Zo kunnen we alle zintuigen prikkelen” Joeri Seymortier

27 november 2019

09u32 0 Aalter Restaurant Calla’s in de Stationsstraat in Aalter staat voor een bijzonder weekend. Er roeren twee chefs in de potten, en pianist Jef Neve voorziet de gerechten van aangepaste muziek.

Niels De Landtsheer en Lien Van Nevel van Calla’s organiseren op vrijdagavond 29 november, zaterdagavond 30 november, en op zondag 1 december een 4-mains menu in samenwerking met Anouck en Joris Delanghe. Zij zijn de mensen van ‘La Maison Blanche aux Volets Bleus’ in Bretagne. “Hun passie is koken met de rijke ingrediënten van hun regio en dat zal je proeven”, zegt chef Niels De Landtsheer. “Om alle zintuigen te prikkelen hebben wij samen met pianist Jef Neve aangepaste muziek uitgekozen bij onze gerechten. Op vrijdagavond zal Jef Neve ook aanwezig zijn en tijdens de receptie een woordje zeggen over het gevoel wat muziek en eten voor hem betekent.”

Dit jaar schenkt Calla’s 10 euro per persoon aan een goed doel. Jef Neve is peter van het Classics Project in Nairobi. Dat is een dagschool waar kinderen in de sloppenwijken muziekles en een warme maaltijd krijgen.

Alle tafels voor vrijdagavond en zaterdagavond zijn volzet. Voor zondag zijn er nog enkele gaatjes. Info: www.restaurant-callas.be.