Jason Bradley zorgt voor muzikale moed in coronatijden: “Alles komt goed!” Joeri Seymortier

02 juni 2020

07u46 0 Aalter Zanger Jason Bradley uit Aalter pakt uit met een zomersingle die mensen moed moet geven in deze coronatijden: ‘Alles komt goed!’.

Jason Bradley verbleef wekenlang in Hongarije, maar is ondertussen terug in België. “Bij het prille begin van het coronavirus trok ik even naar Hongarije, omdat alle optredens toch geannuleerd werden”, zegt Jason Bradley. “Alle dagen volgde ik vanuit Hongarije het nieuws, en het slechte nieuws bleef maar binnen stromen. Ik wou met muziek voor wat steun zorgen, en zo heb ik samen met de hulp van Elias Smekens het positieve nummer ‘Alles komt goed!’ gemaakt. Mijn bedoeling is om de mensen terug wat positieve moed te geven. Als we nog een beetje op onze tanden bijten komt alles goed. Ik hoop heel vlug terug op het podium te kunnen staan, en heel vlug mijn trouwe fans weer te ontmoeten.”

BEKIJK DE CLIP: https://www.youtube.com/watch?v=BSCsEJVot3I