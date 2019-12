Jagers schieten vijftiental herten in Drongengoed (en er werd op vijftig dieren gemikt) Joeri Seymortier

17 december 2019

10u15 198 Aalter In het Drongengoed in Knesselare is vanochtend de fel bekritiseerde jacht op damherten gehouden. De dieren eisen een tol voor de biodiversiteit en er is sprake van inteelt. In het kader van de veiligheid, en wellicht ook om potentiële actievoerders tegen te houden, werd de site hermetisch afgesloten. Uiteindelijk werden 15 dieren geschoten.

De straten rond het Drongengoed werden vanochtend om 5 uur hermetisch afgesloten, tot 11 uur. De jagers hadden tot doel om zeker vijftig damherten te schieten, op een totale populatie van zowat tweehonderd. Finaal zijn dat er dus heel wat minder geworden. Wat er met de kadavers zal gebeuren, is niet duidelijk. Volgens het Agentschap Natuur en Bos was de jacht nodig om de overpopulatie van damherten tegen te gaan. Maar op sociale media was daar bitter weinig begrip voor. De tegenkanting die mensen online lieten blijken, was er vanochtend evenwel niet ter plaatse.

“Verantwoorde keuze”

Natuurpunt is op de bewuste locatie partner van Natuur en Bos. De afgelopen jaren is het aantal damherten veel te groot geworden, zo klinkt het. De dieren zijn een uitheemse soort die, wanneer de populatie te groot wordt, een bedreiging vormen voor de lokale natuur, omliggende gewassen én voor de verkeersveiligheid.



Natuurpunt verzet zich dan ook niet tegen de jacht van vandaag. “In dit geval is het een verantwoorde keuze,” zegt Natuurpunt, “hoewel die voor ons ook moeilijk is om te maken”. “Dit gaat over problemen die ontstaan met beheersdoelen.” De dieren verhuizen naar een andere locatie is ook geen optie. “Het probleem is net ontstaan door deze dieren uit te zetten.”