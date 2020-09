Inwoners Aalter ervaren deze week mogelijks minder druk op het water Joeri Seymortier

08 september 2020

10u37 0 Aalter Inwoners van Aalter kunnen deze week problemen ondervinden met de druk op het water. Er wordt gewerkt aan de waterleiding.

Farys voert deze week werken uit op de hoofdtransportleiding van het leidingwater, tussen Brakel en Brugge. Hierdoor kan er ook in Aalter een merkelijke verlaging van de druk op het water ontstaan. De werken zijn nu gestart en duren nog tot zaterdag 12 september. “Tijdens deze werken wordt de watervoorziening in stand gehouden door herschakelingen op niveau van het distributienet, zodat de beschikbaarheid van drinkwater verzekerd wordt”, klinkt het bij Farys. “Dit kan dus een verlaging van de druk op het water in Aalter met zich meebrengen. Vanaf het weekend zouden de problemen zeker van de baan moeten zijn.”

Meer info via www.farys.be.