Intocht Sinterklaas verhuist weer naar Markt Aalter Joeri Seymortier

29 oktober 2019

11u41 0 Aalter De intocht van Sinterklaas verhuist in Aalter dit jaar weer naar het hart van de gemeente, en zal op de Markt georganiseerd worden.

De gemeente Aalter schuift zondag 24 november naar voor, om Sinterklaas en zijn zwarte pieten feestelijk te ontvangen in de gemeente. De intrede gebeurde enkele jaren geleden al eens op de Markt, maar verhuisde dan naar onder andere de Boomgaard, het station en het Kasteel van Poeke.

“Dit jaar kiezen we er voor om de intrede van de Sint opnieuw op de Markt van Aalter te houden”, zegt schepen van Evenementen Dirk De Smul (CD&V). “Hou nu al zondag 24 november vrij om samen met je kroost te komen kijken. Onze pietenbende maakt er weer een mooie show van. De Markt zal ongetwijfeld vol stromen, en dat is meteen ook een opsteker voor de horecazaken in het centrum.”

Een week later, op zondag 1 december, wordt in het auditorium van Aalter ook het Sinttheater gehouden. Daarvoor kunnen nu al kaarten besteld worden op www.deintocht.be.