Inspiratiebeurs ‘Taste & More’: gratis toegang en gratis goodiebag Joeri Seymortier

11 februari 2020

08u33 0 Aalter Handelaars uit Aalter en ruime omgeving organiseren dit weekend de inspiratiebeurs ‘Taste & More’.

De beurs is gratis toegang en je gaat ook met een goodiebag naar huis. “Inspiratiebeurs Taste & More is een beurs voor iedereen die graag geniet”, zeggen de handelaars. “De beurs wordt gehouden op zaterdag 15 en zondag 16 februari, in de toonzaal van Autocenter Luc langs de Steenweg op Deinze in Lotenhulle bij Aalter. Je vindt op de beurs standhouders uit de meest uiteenlopende sectoren. Je ziet de nieuwste trends in onder andere juwelen, fotografie, wijnen, tapas, auto’s, decoratie, lingerie en schoonheidsproducten.”

De beurs is open op zaterdag 15 februari van 14 tot 19 uur, en op zondag 16 februari van 10 tot 18 uur. Meer info op de Facebookpagina ‘Inspiratiebeurs Taste & More’.