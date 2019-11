Infozuilen in dorpen Aalter vanaf nu interactief: tikken en scrollen maar! Joeri Seymortier

27 november 2019

11u46 0 Aalter De infozuilen die in alle dorpskernen van de nieuwe fusiegemeente Aalter staan, zijn vanaf nu interactief. Je kan nu scrollen en er van alles opzoeken.

Het zogenaamde slim straatmeubilair staat al langer in Aalter, maar nu is zo’n infozuil in elk van de deelgemeenten te vinden. Tot nu zag je op het grote scherm enkel een slideshow passeren. Maar nu worden de infozuilen echt interactief. “Het is de bedoeling dat de voorbijganger op het scherm tikt, scrolt, en zo een pak informatie opvraagt”, zegt schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “Je vindt onder andere openingsuren van onze diensten, maar ook de activiteiten van de verenigingen. Ook gemeentelijk nieuws zoals wegenwerken, zijn op de infozuilen te vinden. Je kan ook genieten van filmpjes van evenementen, zoals de start van de BinckBank Tour in Aalter.”

Luchtkwaliteit meten

In de infozuilen zitten ook drie sensoren ingebouwd. Die meten de temperatuur, de luchtkwaliteit en het aantal passanten. “Zonder natuurlijk op te slaan wie er daar passeert. De privacy is gegarandeerd”, zegt schepen Van de Walle. “We gaan al die informatie opslaan en nuttig gebruiken. De infozuilen zorgen in een straal van 50 meter ook voor gratis wifi. Op de Markt van Aalter staat geen infozuil, want die staat op de Boomgaard. Toch hebben we er voor gezorgd dat er nu ook op de terrasjes van de Markt gratis wifi is.”

250.000 euro

De infozuilen in alle deelgemeenten zijn geplaatst. In Knesselare staat er al een aan Flabbaert, en komt er nog een extra zuil bij op De Plaats. Ook aan het station van Aalter komt nog een extra zuil. De infozuil in Maria-Aalter zal nog gedraaid worden. Alles samen kost dit project een kleine 250.000 euro.