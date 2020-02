Industry Aalter verhuist naar groen voorbeeldgebouw Anthony Statius

Industry Aalter, de vestiging van SPIE Belgium, verhuist naar The Green, een milieuvriendelijke nieuwbouw in de Groendreef.

SPIE Belgium is de onafhankelijke Europese marktleider in multitechnische diensten op het vlak van energie en communicatie. Industry Aalter, een van de vestigingen van het bedrijf, verhuist naar een nieuw gebouw in de Groendreef, op vijfhonderd meter van het oude gebouw, dat de toepasselijke naam The Green kreeg.

“The Green onderscheidt zich vooral door het zogenaamde bodemenergieopslagveld (BEO) onder het gebouw”, zegt Operations Support Director Wouter Van Derbeken. “Dat veld bestaat uit een 42-tal boringen van elk 145 meter diep. Met een gesloten circuit van ondergrondse buizen haalt het zo energie uit de bodem. Het systeem zorgt zo in de winter voor verwarming en in de zomer voor verkoeling. Op het dak liggen ook meer dan 1.000 zonnepanelen en en een groendak moet een deel van het regenwater opvangen en afgeven aan de beplanting op het dak.”

“SPIE en Vandenbussche Bouwgroep gingen ver om de ecologische voetdruk tot een minimum te beperken”, vervolgt Van Derbeken. “Dat zat soms in heel kleine details, zoals lichtdetectie die ervoor zorgt dat de lichten op kantoor niet onnodig blijven branden wanneer er niemand is, en speciale kranen filteren het water tot drinkbaar koud, bruisend of zelfs kokend water. Voor het meubilair viel ons oog op een leverancier met een milieuvriendelijk verlijmingsproces en zelfs voor de verhuis maken we gebruik van groene vrachtwagens op CNG. Meer dan 150 onderaannemers en leveranciers bouwden een jaar lang intensief aan The Green. Met het nieuwe gebouw willen we vernieuwen, uitbreiden en moderniseren. Het moest een weerspiegeling zijn van hoe we voor onze klanten werken: ecologisch én maatschappelijk verantwoord. Een voorbeeldgebouw voor morgen. Ook honderd medewerkers van andere bedrijven krijgen er een kantoor.”