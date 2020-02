Inbrekersbende aan rechter: “We wilden gewoon een keuken afbreken” Wouter Spillebeen

28 februari 2020

16u40 0 Aalter Drie mannen die in Aalter opgepakt werden met inbrekersmateriaal, beweren in de rechtbank dat ze helemaal niets illegaals van plan waren. “We wilden gewoon een keuken afbreken, maar zijn de weg kwijtgeraakt.”

Een politie-inspecteur die na zijn dienst op weg was naar huis, merkte de drie mannen op. Ze werden afgezet in een woonwijk in Aalter. De inspecteur meldde de verdachte handelingen en een patrouille kwam ter plaatse. Ze vonden de drie beklaagden, waarvan er een achter het stuur zat. In de wagen vonden ze een koevoet, een sloophamer, een zwarte muts, een multitool en een lamp. Een set schroevendraaiers was door een van de mannen op het laatste moment in de struiken gegooid.

Bewezen of niet?

Een sluitende verklaring voor waarom ze in de woonwijk waren, konden de mannen niet geven. Ook op de vraag waarom ze het inbrekersmateriaal bijhadden, konden ze niet antwoorden. In de rechtbank kwamen ze toch met een verklaring. “We waren op weg om een keuken te gaan afbreken, maar zijn de weg kwijtgeraakt.”

“Dit zijn geen loodgieters of elektriciens, maar mannen die dingen uitspoken die het daglicht niet mogen zien”, aldus de procureur die celstraffen tot achttien maanden vraagt. Maar volgens hun advocaten is het niet bewezen dat de mannen iets verkeerd deden. Zij gaan voor de vrijspraak. Over enkele weken kennen de mannen hun straf.