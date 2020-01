In nieuw café Nest staan 60-plussers achter toog en is er géén gratis wifi: “Praat toch gewoon met elkaar” Joeri Seymortier

31 december 2019

16u45 17 Aalter Aalter krijgt er op donderdag 2 januari een nieuw café bij. Jo Van Nevel en zijn vrouw Nadine openen Nest in de Stationsstraat 207. Geen gewoon café, maar een ‘stamienee’ die open is van 8 uur ’s ochtends, waar 60-plussers in een beurtrol achter de toog staan, waar je eigen muziek kan opleggen op een platenspeler, waar gezelschapsspelen ter beschikking zijn, en vooral waar tikken op de smartphone verboden is. “Praat en lach toch gewoon met elkaar”, klinkt het.

Jo Van Nevel is de man achter fitnesszaak Okinawa. Naast De Schuur in de Stationsstraat opent hij nu zijn eigen café Nest. “Eigenlijk is het geen café, maar noemen we het liever een stamienee. Geschreven zoals we dat in Aalter ook uitspreken”, lacht Jo Van Nevel. “Nest is open op weekdagen van 8 tot 20 uur, en op zaterdag van 8 tot 14 uur. Wij zetten bewust geen ‘jong popke’ achter de toog, maar hebben een ploeg van acht 60-plussers gevonden die het café in beurtrol zullen uitbaten als flexi-jobbers. Iedereen is hier welkom, maar we mikken duidelijk op de iets oudere klanten. In Nest moet je praten en lachen, en moet je niet op je smartphone zitten tokkelen. We hebben wifi, maar ik vertik het om de code ook maar aan iemand te geven. Er liggen kranten, dus je kan lezen en over de actualiteit praten. Er kunnen grapjes verteld worden aan de toog. Ik zoek oude foto’s van Aalter om aan de muur te hangen, zodat die foto’s ook gespreksstof opleveren voor oude verhalen uit het dorp. En er staat een echte platendraaier in de zaak. Klanten die dat willen kunnen hun oude platen meebrengen. Wees er maar zeker van dat er hier ook wel eens gedanst zal worden.”

Verzamelplaats

Jo Van Nevel wil geen concurrentie zijn voor de bestaande cafés in Aalter. “We zijn echt een dagzaak en mikken op een ander publiek”, zegt de man. “Ik hoop dat we hier mensen over de vloer krijgen, die anders eigenlijk niet op café gaan. Mensen die thuis alleen zitten, en op zoek zijn naar een babbel of wat gezelligheid. ’s Ochtends kan je hier terecht voor een lekkere koffie, thee of koffiekoek. Tegen de middag is Nest de plaats voor een aperitiefje. In de namiddag kan een gebakje hier smaken. Nest moet eigenlijk een verzamelplaats worden, waar je rijk wordt aan verhalen.”

Droom

Met Nest probeert Jo Van Nevel zijn zoveelste droom na te jagen. “Ik heb mijn kinderen geleerd dat je nooit mag stoppen met dromen, en dat je er altijd moet voor gaan. Als kleine jongen droomde ik er van om profvoetballer te worden, en ik ben dat drie jaar geweest. Toen ik 18 jaar was droomde ik er van om ooit een fitness uit te baten, en daar ben ik 15 jaar geleden ook mee begonnen. En ik heb er altijd van gedroomd om een cafeetje te openen wanneer ik met pensioen zou zijn. Dat is nu ook gelukt, maar het is wel iets vroeger dan verwacht”, lacht Jo Van Nevel nog.