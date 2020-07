IJssalon FSTVL opent nieuwe vestiging in Aalter: “Plezier proef je hier” Joeri Seymortier

14 juli 2020

11u07 0 Aalter Op vrijdag 17 juli opent FSTVL een vierde vestiging van zijn ijssalons. Deze keer in de Stationsstraat 2 in Aalter, in het pand waar vroeger de apotheek Tavernier zat.

FSTVL moet je lezen als ‘festival’, maar dan zonder de klinkers. Er zijn al ijssalons in Knokke, Deinze en Tielt, en vanaf vrijdag dus ook in Aalter. “Ons atelier ligt in Ruiselede, waardoor we perfect in staat zijn om onze vestiging in Aalter te voorzien van ambachtelijk ijs en van de beste Belgische chocolade”, zegt zaakvoerder Andreas Marreel. “In FSTVL Aalter zal je ook gewoon kunnen genieten van een lekkere koffie of een verse wafel. Binnen is er ruime zitgelegenheid, en bij mooi weer kunnen mensen zelfs plaatsnemen op de Markt.”

Tijdens het openingsweekend op 17, 18 en 19 juli krijgt iedereen die langskomt een tweede bol ijs gratis. “Ons motto luidt: ‘plezier proef je hier’. Ook in Aalter willen we dus iedereen de kans geven om van plezier te proeven. Je kan hier ter plaatse van ijsjes proeven, ijsjes meenemen, of bij ons lekkers bestellen voor een feest thuis”, zegt Andreas nog.

FSTVL Aalter is open van dinsdag tot en met zondag, telkens van 11 tot 18 uur. Gesloten op maandag.