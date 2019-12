Igepa laat papier voor het eerst over water leveren: “500 vrachtwagens weg uit de file” Elke dag 2 vrachtwagens wordt 1 boot per 2,5 weken Joeri Seymortier

10 december 2019

11u51 40 Aalter Papiergigant Igepa uit Aalter heeft dinsdag een test gedaan, en liet voor het eerst papier over het water leveren. De testlading kwam uit Portugal, en had 400 ton papier aan boord. Dat waren normaal meer dan 20 vrachtwagens geweest die vanuit Rotterdam naar Aalter moesten komen. Op termijn wil Igepa zo 500 vrachtwagens per jaar weghalen van de weg. “Ecologisch top. Nu alleen nog onderzoeken of het ook economisch lukt”, klinkt het.

Per jaar leveren ongeveer 4.000 vrachtwagens papier aan de grootdistributeur Igepa op het industrieterrein van Aalter. Het bedrijf wil inzetten op levering over het water, en probeert zo op termijn 500 van die 4.000 vrachtwagens van de weg te halen. “Elk jaar laat Igepa meer dan 10.000 ton papier leveren door The Navigator Company uit Portugal, een leverancier die bekend staat om zijn ecologische betrokkenheid”, zegt CEO Dirk Salens. “Per containerschip worden de goederen verscheept naar de haven van Rotterdam, waarna vrachtwagens de lading overnemen en naar Aalter brengen. Maar Aalter heeft ook een kade aan het kanaal. Daardoor kwam een andere oplossing in het vizier: de containerboot loodsen naar de haven van Antwerpen, en daar overschakelen op een binnenschip langs het kanaal Gent-Brugge tot in Aalter. We hebben wekenlang samengezeten met de transportdeskundigen van De Vlaamse Waterweg en kraanspecialist Tieleman.”

Ecologisch top. Nu alleen nog onderzoeken of de rekening ook op economisch vlak klopt. Dirk Salens, CEO Igepa

Als de test een goede evaluatie krijgt, is het bedoeling om op termijn twee vrachtwagens per dag te vervangen door één papierboot van 400 ton om de 2,5 weken. Dat is het equivalent van 25 vrachtwagens. “Wij hebben onlangs nog bomen geplant in Aalter en zijn dus echt wel bezig met milieu en duurzaamheid”, zegt Salens. “Maar naast het ecologisch aspect, is ook het economisch aspect zeer belangrijk. Ons bedrijf ligt op een paar honderd meter van de kade van het kanaal, dus moeten de containers nog van de kade naar het bedrijf gebracht worden. Die paar honderd meter met de vrachtwagen blijken duurder te zijn dan de extra boottrip tussen Rotterdam naar Aalter. We zullen de komende weken rekenen en tellen, en dan kijken we of we dit project verder kunnen uitrollen.”

Elke vrachtwagen die we van de weg kunnen halen, is een overwinning. Patrick Hoste, waarnemend burgemeester Aalter

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) kwam dinsdagochtend een kijkje nemen, en is enthousiast. “Dit is een topdag voor onze gemeente”, zegt burgemeester Hoste. “Het binnenschip meert aan in Aalter, er worden twintig containers gelost en er gaan ook weer twintig lege containers op de boot. Elke vrachtwagen die we van de weg kunnen halen, is een overwinning. We willen in de toekomst zoveel mogelijk goederen over het water sturen. We hebben er lang over gesproken en over gedroomd, en nu is er eindelijk een eerste stap. We kunnen hier gerust de ‘haven van Aalter’ worden. De industrieterreinen Lakeland en Woestijne liggen niet toevallig aan het kanaal. We moeten daar echt meer gebruik van maken. We lopen vast op alle wegen, dus we moeten goederen zoveel mogelijk op het water krijgen”, zegt Patrick Hoste nog.