Houtem maakt zich op voor tiende rommelmarkt Joeri Seymortier

11 september 2019

09u30 0 Aalter De buurt van Houtem in Aalter maakt zich op voor de tiende editie van hun rommelmarkt. Die wordt gehouden op zondag 15 september.

In 2009 organiseerden enkele buren de allereerste Houtem-barbecue. Tien jaar later organiseren de Houtemvrienden veel meer dan dat. “Het vernieuwde comité heeft beslist om de traditie van de rommelmarkt verder te zetten”, zegt Stijn Decock. “Ondertussen zijn we tien edities verder en is de rommelmarkt met 250 standplaatsen een gevestigde waarde in Aalter. Dus ook dit jaar is iedereen welkom op 15 september in Houtem.”

Wie nog een stand wil, kan reserveren via info@dehoutemvrienden.be. Je betaalt zondag 5 euro voor een standplaats van zes meter. Bezoekers zijn welkom vanaf 8 uur ’s morgens, om rond te snuisteren en iets te drinken de bar.

Info: www.dehoutemvrienden.be.