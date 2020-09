Horeca Markt wil winterterrassen in Aalter (en zal die wellicht ook krijgen) Joeri Seymortier

16 september 2020

17u50 5 Aalter De horeca-uitbaters van de Markt in Aalter hebben een aanvraag ingediend om deze winter overdekte en verwarmde terrassen te mogen inrichten. De gemeente heeft oor naar de vraag.

De Markt van Aalter staat al heel de zomer bekend als het gezelligste terras van het Meetjesland, en wil daar een vervolg aan breien. Enkele uitbaters hebben een aanvraag ingediend om winterterrassen te mogen plaatsen. Normaal worden in Aalter tijdens de wintermaanden geen terrassen toegestaan, maar in dit coronajaar wordt dat wellicht anders.

“We hebben een voorstel ingediend en hopen op groen licht van de gemeente”, zegt Kris Ryckeboer van ’t Koffieboontje op de Markt. “Deze zomer hebben we al op de steun van de gemeente kunnen rekenen, waardoor we onze terrassen mochten uitbreiden tot bijna de hele Markt. Bij goed weer zitten de terrassen van alle zaken hier altijd goed vol. Onze Markt is gekend tot ver buiten Aalter, en daar zijn we trots op. Maar binnenkort komt de herfst en de winter er aan. Binnen mogen we nog altijd veel minder mensen zetten, dus zonder terras wordt dat moeilijk. Een mooi winterterras zou redding brengen.”

Het virus zal deze winter nog niet weg zijn, dus het wordt zeker geen goed idee om allemaal samen binnen te kruipen. Patrick Hoste, waarnemend burgemeester Aalter

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) is op de hoogte van de vraag. “Ik heb enkele schetsen gezien, en dat zag er best mooi uit”, zegt Patrick Hoste. “We gaan ons als gemeente snel buigen over de vraag van de horeca. Het virus zal deze winter nog niet weg zijn, dus het wordt zeker geen goed idee om allemaal samen binnen te kruipen.”

Te dicht?

De terrassen op de Markt oogsten heel wat bijval, maar Groen Aalter roept op om toch ook de orde te bewaren. “Soms staan er echt wel heel veel tafeltjes”, zegt Mieke Schauvliege (Groen). “Mensen die gewoon over de Markt passeren, hebben soms geen doorgang en moeten tussen de tafeltjes lopen. Niet de bedoeling. Een warme oproep om overal toch zeker een vrije doorgang te laten.”