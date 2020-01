Horeca Markt weer compleet: ‘t Brouwershuys en Reno hebben nieuwe uitbaters Tegen zomer weer gezelligste terrassenplein van de streek Joeri Seymortier

09 januari 2020

17u11 0 Aalter De horecapanden op de Markt van Aalter zijn binnenkort weer helemaal gevuld. Twee van de acht panden kwamen na de zomer leeg te staan, maar er zijn ondertussen nieuwe uitbaters. Fangio Vanrenterghem heeft ’t Brouwershuys overgenomen. Kathleen Snauwaert van Barz start tegen de zomer een tweede zaak in het hoekpand waar tot voor kort de Reno zat.

Geen marktplein dat in de zomer zo gezellig is als dat van Aalter. Met zeven horecazaken staat het op en rond de Markt vol met terrassen. Na de zomer kwamen de Reno en ’t Brouwershuys leeg te staan, en dat zorgde meteen voor een groot gat op de Markt. De uitbaters van De Genieter, ’t Koffieboontje, Chapiteau, Barz, Bistro Waves en café Bridge hebben er weer nieuwe collega’s bij.

Fangio Vanrenterghem (42) is de nieuwe uitbater van ’t Brouwershuys. Hij is een Aalternaar en geen onbekende in de horeca. Als jonge kerel werkte hij twaalf jaar lang bij Cyriel in ’t Biezemhof. Hij was ook een tijdlang wijnverantwoordelijke in de Delhaize in Aalter. Van 2007 tot 2013 had hij al eens zijn eigen café op de Markt van Aalter, en stond hij achter de toog van de Briedge. In die tijd werd de cafénaam met ‘ie’ geschreven, zoals het in Aalter ook uitgesproken wordt. Hij werkte ook in de Lekkerbek in Ruiselede en had in Tielt zijn eigen café BarVille.

Geen keuken meer

“Mijn hart ligt in Aalter, dus ik wou echt terug naar hier komen”, vertelt Fangio Vanrenterghem. “Toen ik hoorde dat ’t Brouwershuys over te nemen stond, heb ik niet lang getwijfeld. Dieter en zijn vrouw hebben een mooie zaak achtergelaten, en ik wil die graag verder zetten. De biljartclubs komen terug en er komt ook weer een dartsclub. Ik zorg voor een bingo en caféspelen, en het zaaltje achteraan kan gehuurd worden. Het wordt puur een café, zonder keuken. ’t Brouwershuys zal elke dag open zijn vanaf 9 uur. In de week blijf ik minstens open tot 22 uur en in het weekend tot 23 uur. Maar als het gezellig is, dan blijf ik natuurlijk langer open. Op dinsdag heb ik mijn sluitingsdag.”

Mijn hart ligt in Aalter, dus ik wou echt terug naar hier komen Fangio Vanrenterghem

Fangio krijgt af en toe de hulp van zijn vriendin Barbara Coddens. Zij staat ook nog in het onderwijs, en zorgt ook mee voor de zonen Lou en Jules. “Tegen de zomer willen we ook voor een gezellig nieuw terras zorgen. We gaan zorgen voor zestig zitplaatsen. De Markt van Aalter staat bekend voor de gezellige terrassen, en daar willen wij ons steentje toe bijdragen”, klinkt het nog.

Barz vs Reno

Ook voor het hoekpand van de Reno is er een nieuwe toekomst. Kathleen Snauwaert van Barz, dat naast de Reno ligt, heeft daar een akkoord met de brouwerij. Wanneer het nieuwe café open gaat, staat nog niet vast. Eerst moeten er verbouwingen gebeuren, en het is voorlopig nog wachten op de nodige vergunningen. “De bouwaanvraag is binnen. Hoe vlugger die wordt goedgekeurd, hoe vlugger we kunnen starten. Maar voor juni wordt het moeilijk om te openen. Het concept wordt eigenlijk een aanvulling op Barz. ’s Avonds zal het café langer open zijn, en daar zal het accent meer op de drank liggen dan op het eten”, zegt Kathleen Snauwaert nog.