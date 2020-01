Horeca Knesselare bouwt zondag feestje: ‘Tussen pot en pinte’ Joeri Seymortier

30 januari 2020

11u22 0 Aalter De horeca van Knesselare en de feestraad zetten op zondag 2 februari een grote feesttent op De Plaats.

Zondag kan je in Knesselare van 11 tot 21 uur naar het winterevent ‘Tussen pot en pinte’. Er is muziek, er zijn drankstands, foodstands en er wordt voor randanimatie gezorgd. Ideaal om de laatste nieuwjaarswensen uit te delen. “We gaan grote tent zetten op De Plaats”, zegt Pieter Steyaert van De Litanie. “Er komen foodtrucks, je kan genieten van drankjes, en er zijn optredens. Luiz Dhont uit The Voice komt zingen, en we hebben ook The Impulse en dj Claudio. We willen zondag voor een echt dorpsgevoel zorgen in Knesselare. Het is belangrijk dat we ook na de fusie de identiteit van Knesselare zoveel mogelijk proberen te behouden. Hoe kunnen we dat beter doen dan met een groot feest?”