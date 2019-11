Hoezo kaalslag? Kapwerken in Drongengoed geven natuur net een boost Joeri Seymortier

27 november 2019

16u31 2 Aalter Agentschap Natuur en Bos werkt nog tot 2021 in het Drongengoed in Ursel en Maldegem aan een groot heideherstelproject. Er werden al op 22 hectare bomen gekapt en uitgedund, en volgend jaar gaat er nog een hectare tegen de vlakte. Toch is er een positieve bosbalans, want sinds 2014 werd ook al meer dan 32 hectare nieuw bos aangeplant. Daar komt de komende jaren nog eens 7 hectare bij.

Wie een fikse herfstwandeling maakt door het Drongengoed in Ursel en Maldegem, kijkt soms raar op door de kapwerken die daar de voorbije maanden gebeurd zijn. Het kappen van de bomen zorgt vaak voor negatieve reacties op sociale media, maar toch zijn de werken net bedoeld om de natuur in het Drongengoed vooruit te helpen.

“Het doel van het groot heideherstelproject is om twee bestaande heidegebieden, het militair vliegveld van Ursel en het Maldegemveld, met elkaar te verbinden via een corridor van een boomrijke heide”, zegt regiobeheerder Klaar Meulebrouck. “Het grootste deel van de kapwerken zijn ondertussen achter de rug. In 22 hectare werd bos weggehaald of uitgedund. Volgend jaar volgt nog de kap van nog een hectare bos. Om de natuur nieuwe kansen te geven, moeten er bomen verdwijnen. Zowel bos als open vegetaties hebben hun waarde. De voorbije weken werd in het Drongengoed vooral geplagd. Bij plaggen wordt de strooisellaag van de bodem afgeschraapt. Door het verwijderen van het strooisel kunnen de onderliggende zaden van onder andere heide tot ontwikkeling komen.”

Natuur is meer dan bomen alleen, dus zorgen de werken in het Drongengoed voor meer biodiversiteit. “Enkele diersoorten die hiervan zullen profiteren zijn insecten zoals de aardbeivlinder, het groentje en de groene zandloopkever”, zegt Klaar Meulebrouck. “Ook de hazelworm en de levendbarende hagedis hebben lichtrijke, open, zandige plekken nodig. Overblijvende bomen vormen dan weer een ideale uitkijkpost voor de boompieper en boomleeuwerik. Op die manier stijgt de ecologische meerwaarde van het natuurgebied, maar tegelijk wordt dit ook interessanter voor de bezoeker. We krijgen op termijn een meer afwisselend beeld van open en gesloten bos, brede bosranden en heideterreintjes. Dat is aangenaam om in te vertoeven. Het recent ingerichte speelbos en de nieuwe geplande wandellussen zorgen dat de recreant nog meer zal genieten van het Drongengoed.”

Extra bos

De komende maanden zal niet veel meer gewerkt worden in het Drongengoed, omdat de bodem te nat en te kwetsbaar aan het worden is. Volgend jaar wordt dan de laatste fase kappingen uitgevoerd, maar die blijft beperkt tot een hectare. “We zorgen in het Drongengoed sowieso voor een positieve bosbalans. Nog voor de eerste kappingen gebeurden, werd al 20 hectare nieuw bos aangeplant. De twee voorbije jaren is daar nog eens 12,5 hectare extra bos bij gekomen, en de komende jaren staat nog een gefaseerde aanplant van 7 hectare op het programma. Het Drongengoed blijft dus groeien”, zegt Klaar Meulebrouck nog.