Hiphoppers Koeferbak Funk lanceren debuutalbum Kroezn: “Na selectie De Nieuwe Lichting kon dit niet uitblijven” Zaterdagmiddag online en ’s avonds releaseparty in Kadans Joeri Seymortier

18 oktober 2019

11u51 0 Aalter De groep Koeferbak Funk brengt dit weekend het debuutalbum ‘Kroezn’ uit. Met bandleden uit Maldegem, Knesselare en Tielt, zorgt Koeferbak Funk voor Nederlandstalige hiphop met een Meetjeslands en een West-Vlaams accent. Zaterdag 19 oktober wordt het album gelost, en wordt er ook live gespeeld in Aalter.

Een nieuwe naam in muziekland. Koeferbak Funk bestaat uit Kevin Neirynck alias Groove Emcee uit Knesselare, Koen Cauwels alias Deejaay Naalde Stekker uit Maldegem en Nikolai Van Weymeersch alias Noenkel Niko die nu in Tielt woont, maar zijn oorsprong kent in Oostende. Noenkel Niko en Groove Emcee verzorgen de raps, en Deejaay zorgt voor de nodige scratches.

“Koeferbak Funk kent zijn oorsprong in 2016, waar we samen met beatmaker Roman Hanssens in een kleine Brugse slaapkamerstudio verschillende nummers in elkaar staken”, vertelt Kevin Neirynck. “In 2018 werden we met één van deze nummers geselecteerd voor De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Zo geraakten we uiteindelijk bij de selectie van de laatste zestig bands, op meer dan 1.000 inzendingen. We werden plots gedraaid op Stu Bru. Begin dit jaar mochten we dan optreden in een uitverkochte Stadsschouwburg in Brugge, tijdens de Tom Waits Tribute van Brugotta. Hoogtijd dus om de studio in te duiken, en dat hebben we ook gedaan. We zijn de studio ingegaan met Seppe De Klerck uit Sint-Niklaas, die onder andere al samenwerkte met Tourist Le Mc, Typhoon en ook wijlen Andy Sierens uit Knesselare. Andy is een grote reden waarom we ons debuutalbum daar wilden in blikken. Andy blijft ruim tien jaar na zijn dood nog steeds een drijvende kracht en motivatie is achter Koeferbak Funk.”

Online streamen

De release van het debuutalbum is voorzien voor zaterdag 19 oktober. Stipt om 12 uur ’s middags wordt het gelost, en zal het debuut op alle online streamingdiensten te beluisteren zijn. Je vindt Koeferbak Funk vanaf dan op Spotify, Deezer, ITunes, Apple Music, Google Play, YouTube en Bandcamp. “Het gaat nu allemaal snel”, zeggen de drie muzikale vrienden. “Twee weken geleden brachten we ook al onze eerste videoclip uit van het gelijknamig nummer Koeferbak Funk, en die werd op Facebook al bijna 2.500 keer bekeken.”

Releaseparty

Een debuutalbum vraagt natuurlijk ook om een releaseparty. Die wordt gehouden op zaterdag 19 oktober in jeugdhuis Kadans in Aalter. In het voorprogramma speelt iRRi ofte Seppe De Klerck, die eind vorig jaar zijn tweede soloplaat Kopknik uitbracht. Ook Connard komt optreden. De Brugse rapper deed het artwork voor het album en bracht zelf begin dit jaar zijn debuutplaat Connichiwa uit.

Info: Facebookpagina Koeferbakfunk.