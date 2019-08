Hevige rookontwikkeling bij brand in kippenhok Jeffrey Dujardin

26 augustus 2019

16u39 0

In Ursel brak zondagnacht rond 23 uur een brand uit in buurt van de Ijzeren Hand. Een kippenhok vatte vuur, wat voor hevige rookontwikkeling zorgde. De brandweer kwam ter plekke en kreeg het vuur snel onder controle. Rond middernacht was alles achter de rug. Het is niet duidelijk of de dieren de brand overleefd hebben. De oorzaak van de brand is ook nog onduidelijk.